Zaparkovali sme autobus. Bol to veľký test defenzívy, zhodnotil zápas Sparty obranca Zelený

Sparta mohla do polčasu aj otočiť, ale Birmančevič hlavičkoval do brvna. Po zmene strán domáci vyvinuli tlak na český tím, no gól z toho vydolovať nedokázali.

"Boli sme príliš pasívni, zalezení, zaparkovali sme autobus. Nabudúce by sme to mali zvládnuť lepšie, no bol to pre nás veľký test defenzívy.

Ale získali sme aspoň bod, takže si nebudeme sťažovať. Asi nikto z nás nečakal, že po dvoch dueloch budeme mať na konte štyri body," zhodnotil tímový výkon Zelený.

