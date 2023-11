Česi sú radi, že ubránili Lewandowského. Poliaci kvôli nim strávia zimu v strachu

Po piatkovej remíze s Českom 1:1 sa s určitosťou neumiestnia na jednej z dvoch postupových priečok v E-skupine a o účasť na ME sa budú musieť popasovať v jarnej play off.

"Zimnú prestávku strávime v obavách, že náš tím nepoletí na turnaj do Nemecka a to aj napriek veľmi priaznivej skupine.

Je to športová dráma, pretože sa zdalo, že Poľsko bude hrať na ME vždy - vzhľadom k veľkosti krajiny, popularite futbalu a zvýšeniu účastníkov ME na 24. Už však nie sú súperi, s ktorými by naši futbalisti nedokázali prehrať," konštatoval denník Gazeta Wyborcza.