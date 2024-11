Gattuso kopal ako elektrina. Hotelierovi Michalíkovi pomohla Vlhová aj Sagan

„Inšpiroval som sa v Rakúsku, keď sme chodili so Spartou na sústredenia do Seefeldu. Veľa mi poradil Martin Hašek, brat hokejového brankára Dominika, aby som peniaze investoval, lebo držať ich na účte nemá zmysel,“ vysvetľuje Michalík.

„Bol to pre mňa príjemný šok. Sparta je dodnes najlepší klub na území bývalého Československa. Vtedy som zistil, prečo sa venujem futbalu. Dostal som sa do slovenskej reprezentácie, zahral som si Ligu majstrov.

„Netušil som, čo s tým súvisí, ale človek sa učí celý život. Nie každý sa po skončení kariéry môže venovať futbalu. Z mojich bývalých spoluhráčov v Sparte je napríklad jeden vodár, ďalší chodí zatepľovať. Možno keby som mal hotelovú školu, bolo by to jednoduchšie,“ zamyslí sa.

Videli sme to aj nedávno v Lige majstrov v zápasoch proti Manchesteru City. Samozrejme, že v Lige majstrov ste museli okamžite prepnúť na vyšší rýchlostný stupeň – ak ste na to mali,“ vraví.

Atmosféru Ligy majstrov dožičil aj viacerým známym. „Mali sme nárok asi na štyridsať alebo päťdesiat vstupeniek. Viem, že na Real aj na AC Miláno zorganizovali kamaráti zájazd, prišli autobusom.“

S reprezentáciou sa snažil o postup na EURO 2004, aj MS 2006, no účasť na finálovom turnaji Slovákom unikala až do šampionátu v Južnej Afrike v roku 2010.

„Dnes hrá väčšina reprezentantov v popredných európskych ligách, majú aj kvalitnejšie podmienky a servis ako sme mali my. Niektoré veci boli pre mňa v tých časoch nepochopiteľné. Hádali sme o prémie, nemohli sme si po zápase meniť dresy, lebo náhradné neboli. Keď som to porovnal so Spartou, bolo to ako presadnúť zo mercedesu do trabantu,“ vraví 50-ročný Michalík.