Real Madrid? To nemyslíte vážne. Učiteľ Labant spomína na Spartu, aj na súboj s Beckhamom

Za tie roky sa takmer vôbec nezmenil. V júni tohto roka oslávil päťdesiatku, no stále je to štíhly, vyšportovaný chlapík. Vladimír Labant zvestoval hneď na úvod debaty veľkú životnú zmenu.

Dal som gól, na ďalší som prihral a všetko bolo pripravené k podpisu zmluvy. Lenže v ten istý deň sa manažérovi ozvala Slavia Praha. Absolvoval som s nimi tréning a hneď som odcestoval s klubom na sústredenie do Seefeldu,“ opisuje Labant okolnosti príchodu do stovežatej.

Už to vyzeralo na remízu, no za stavu 1:1 v závere odpískal rozhodca pre Spartu penaltu. Nikto sa k nej nemal, tak som to vzal na seba a premenil ju,“ hovorí Labant.

Vravím si, v pridanom čase by žiadny brankár nezostal stáť na nohách, určite sa hodí na jednu či druhú stranu. Chcel som loptu tlačiť čo najviac dolu a kopnúť ju do stredu bránky, napokon som trafil tesne pod brvno,“ opisuje detailne.

„Rok po návrate som si poranil zasa druhý členok. Dostal som sa z toho, ale už to nikdy nebolo ono. Kariéra stagnovala. Na jednej strane ma to mrzí, na druhej, zažil som čosi, čo sa málokomu pošťastí,“ filozofuje.

„Človek bol na vrchole, nevedel som si predstaviť, že by som odohral zlý zápas a zrazu som spadol do suterénu,“ povzdychne si.

Viackrát sme sa ocitli už na bránkovej čiare, odkiaľ sa nedalo prihrať, ale on tak zatočil okolo mňa loptu, že letela pred bránku, kde sa do nej už vrhali hráči ako baranidlo.“

Žilinskí mladíci postúpili dve sezóny po sebe do osemfinále súťaže. V sezóne 2021/2022 vyradili v play off Inter Miláno, o dva roky neskôr v druhom predkole Spartu Praha a v play off Borussiu Dortmund. Vo štvrťfinále prehrali dvakrát v penaltovom rozstrele (so Salzburgom a s FC Kodaň).