Bývalý kouč Realu Madrid a Liverpoolu zasadne na lavičku gréckeho klubu. Dostal najvyšší plat

ATÉNY. Panathinaikos vymenoval do funkcie hlavného trénera bývalého kouča Liverpoolu a Realu Madrid Rafaela Beníteza, oznámil v piatok grécky klub. Šesťdesiatpäťročný Španiel nahradil Christosa Kontisa, ktorý bol prepustený po štvrtkovej prehre 1:3 v Európskej lige na ihrisku Feyenoordu.
Grécke médiá informovali, že Benítez podpísal s aténskym klubom dvojročnú zmluvu. Naposledy pôsobil v Celte Vigo, odkiaľ ho prepustili v marci minulého roka po ôsmich mesiacoch vo funkcii.
Dohoda obsahuje možnosť predĺženia o ďalší rok a má hodnotu približne 4 milióny eur za sezónu, čo podľa miestnych médií predstavuje najvyšší plat, aký kedy tréner v gréckej najvyššej súťaži dostal.
Benítez priviedol Liverpool k titulu v Lige majstrov v roku 2005 a s Chelsea vyhral Európsku ligu v roku 2013. Okrem toho zaznamenal domáce aj európske úspechy s Valenciou, Interom Miláno a Neapolom.
Úlohou Španiela bude oživiť formu Panathinaikosu, keďže 20-násobný grécky majster sa momentálne nachádza na siedmom mieste v gréckej Super League a v Európskej lige začal nevyrovnane – po úvodnom víťazstve utrpel dve prehry za sebou.