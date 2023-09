Malý Slovák frkol obra: Je niečo medzi zvieraťom a človekom, samý sval, tvrdí šéf

Bol to jeden z najsenzačnejších výsledkov v dejinách futbalu. Futbalisti Púchova remizovali v rámci 1. kola pohára UEFA s Barcelonou 1:1. Odvtedy ubehlo presne dvadsať rokov.

„Bolo to skôr o cti a srdci. Chalanom by ste mohli sľúbiť aj dva milióny, ale nič by ich viac nenamotivovalo ako Barcelona,“ spomína PAVOL HOLEŠČÁK.

Vtedajší generálny manažér Matadoru Púchov v rozsiahlom rozhovore odkrýva zákulisie kultového zápasu aj finančné pomery malého klubu zo Slovenska.