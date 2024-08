Prípavy ME do 21 rokov idú podľa plánov, štadión v Prešove by mali dokončiť včas

BRATISLAVA. Generálny sekretár Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Peter Palenčík vyjadril spokojnosť so stavom príprav na budúcoročné majstrovstvá Európy hráčov do 21 rokov.

"Sme v záverečnej fáze príprav. V septembri máme hlavnú kontrolu aj s ľuďmi z UEFA, prejdeme si všetky zápasové štadióny, ubytovacie kapacity a aj tréningové plochy.

Samozrejme, prejdeme si aj lokalitu žrebu, ktorý bude 4. decembra v Bratislave. Po tejto návšteve budeme ešte dolaďovať niektoré veci," uviedol Palenčík na utorkovej tlačovej konferencii v priestoroch Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Podľa generálneho sekretára SFZ by mal byť pred začiatkom turnaja (od 11. do 28. júna) pripravený aj štadión v Prešove: "Je vo fáze výstavbe. Boli sme tam minulý týždeň na kontrolnom dni, všetko ide podľa plánu a máme garanciu od dodávateľov, a aj od jeho zadávateľa (mesto Prešov), že to stihnú do stanoveného termínu.

Veríme, že ostatné štadióny sú v poriadku. V Žiline a Trenčíne prebehla úspešne výmena umelých trávnikov."

SFZ ešte očakáva finančnú dotáciu od Ministerstva cestovného ruchu a športu SR, konkrétne cez Fond na podporu športu. "Bude to približne 2,5 milióna eur, ktoré chceme použiť hlavne na zlepšenie tréningovej infraštruktúry," konštatoval Palenčík.

Generálny sekretár si myslí, že ME sa zaradia medzi najväčšie podujatia z hľadiska infraštruktúry, ktoré môže Slovensko hostiť."Prvýkrát v histórii privíta taká malá krajina 16 účastníkov v ôsmich mestách. Doteraz bol taký formát v dvoch krajinách."