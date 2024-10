Liga majstrov ponúka reprízu finále, lídra z Dortmundu preverí Real Madrid

Vlaňajšie finále vo Wembley vyhral "biely balet" vďaka dvom gólom v záverečných 20 minútach. Postarali sa o ne krajný obranca Dani Carvajal a útočník Vinicius Junior. Prvý menovaný do odvety určite nenastúpi, keďže má zranené koleno.

Dortmund odvtedy prešiel viacerými zmenami a najvýznamnejšou je tá na poste trénera. Nemecký klub po uplynulej sezóne odvolal Edina Terziča, ktorého nahradil jeho asistent a odchovanec klubu Nuri Sahin.

Bývalý turecký reprezentant, ktorý si počas hráčskej kariéry vyskúšal aj pôsobenie v Reale, viedol Dortmund zatiaľ v desiatich zápasoch, z ktorých sedem vyhral, raz remizoval a dvakrát prehral.

V LM zdolal Bruggy (3:0) i Celtic (7:1) a s plným počtom bodov a skóre 10:1 vedie tabuľku. Jeho tím však teraz čaká najťažšia skúška a to na pôde súpera. Práve to by mohol byť najväčší problém Borussie.