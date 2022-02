Emotívne scény v Anglicku. Súperi sa objali v strede ihriska, mali slzy v očiach

Už počas predzápasovej rozcvičky k sebe ukrajinskí futbalisti pribehli do stredu ihriska, za potlesku publika sa objali a prehodili pár slov.

Solidaritu s Ukrajinou prejavili oba tímy aj tesne pred zápasom. Hráči Manchestru City mali na dresoch oblečené tričká s ukrajinskou vlajkou a nápisom "No War." Futbalisti domáceho Evertonu vybehli na ihrisko s ukrajinskými vlajkami.

Mykolenka ani Zinčenko nenastúpili a keď sa pred zápasom odobrali na lavičky svojich tímov a štadiónom znela emotívna pieseň The Hollies "He Ain't Heavy, He's My Brother", obaja mali v očiach slzy.

Futbalisti Evertonu zvyčajne nastupujú na ihrisko za tónov britského seriálu "Z-Cars", ale nie tentokrát, pretože znelka obsahuje zvuky náletovej sirény a z rešpektu k Ukrajine to zrušili.

Citizens vyhrali 1:0 gólom Phila Fodena z 82. minúty a upevnili si pozíciu na čele tabuľky. Pred druhým Liverpoolom majú šesťbodový náskok, ale odohrali o zápas viac.