Boj o posledné lístky na MS 2026 sa začína. Fanúšikovia si vyberú konkrétne miesta

Predpredaj vstupeniek na futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku vstupuje do poslednej fázy. Od 1. apríla pôjdu do distribúcie zvyšné lístky na turnaj, ktorý sa uskutoční v júni a júli.
Na rozdiel od predchádzajúcich vĺn sa o vstupenky nebude žrebovať a fanúšikovia si budú môcť vybrať konkrétne miesta. Na webe to zverejnila medzinárodná federácia FIFA.
FIFA tiež oznámila, že v predchádzajúcej vlne sa od decembra do februára predalo viac ako milión vstupeniek. Prezident Gianni Infantino už pred mesiacom uviedol, že šampionát bude vypredaný.
Podľa neho prišlo 508 miliónov žiadostí o vstupenky z viac ako 200 krajín. Lístkov je k dispozícii približne sedem miliónov.
Najlacnejšie vstupenky v základných skupinách na zápasy, v ktorých nebudú hrať tímy usporiadateľských krajín, sa pohybujú od 120 do 265 dolárov.
Najlacnejšia vstupenka na finále by mala vyjsť na 4185 dolárov, najdrahšia na 8680, čo je viac ako sedemnásobok oproti minulému MS 2022 v Katare.
Ceny vstupeniek kritizovalo už v decembri Združenie európskych futbalových fanúšikov (FSE) a označilo ich za astronomické a vydieračské. V utorok podalo združenie kvôli cenám a neprehľadnému spôsobu predaja na FIFA sťažnosť Európskej komisii.
Šampionátu sa od 11. júna do 19. júla prvýkrát zúčastní 48 mužstiev namiesto doterajších 32 a zohrajú 104 stretnutí.