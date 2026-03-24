Fanúšikovské skupiny podali sťažnosť na FIFA. Vstupenky na MS sú príliš drahé

Organizácie Euroconsumers a Európski futbaloví fanúšikovia (FSE) podali oficiálnu sťažnosť na Európsku komisiu proti Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) za ceny vstupeniek na tohtoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
FIFA podľa nich zneužíva svoje monopolné postavenie na to, aby fanúšikom vnucovala nafúknuté ceny a nespravodlivé podmienky.
„Vnucovaním nezrozumiteľného naceňovania, pofidérnych vzorcov na vyvíjanie tlaku na kupujúcich a prehnaných poplatkov za ďalší predaj kladie FIFA nespravodlivú finančnú záťaž na milióny európskych fanúšikov.
Vyzývame Európsku komisiu, aby okamžite zasiahla s predbežnými opatreniami na zastavenie týchto vykorisťovateľských praktík ešte pred začiatkom turnaja,“ uviedol Marco Scialdone, vedúci oddelenia súdnych sporov v organizácii spotrebiteľov Euroconsumers.
Ceny vstupeniek v porovnaní s predchádzajúcimi MS v Katare prudko vzrástli, pripomenula agentúra DPA. Lístky na finále začínajú na sume 4000 amerických dolárov, čo je viac ako sedemnásobok ceny najlacnejšieho lístka na finále v Katare 2022.
Prezident FIFA Gianni Infantino obhajoval vysoké ceny tým, že vygenerované príjmy by prospeli futbalu. Riadiaci orgán zaviedol po opakovanej kritike špeciálne prideľovanie lístkov za 60 dolárov, ale to sa týka iba malého počtu vstupeniek.