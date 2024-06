Poliaci sa nevdzávajú, proti Rakúšanom si chcú udržať postupovú šancu

BERLÍN. Futbalisti Poľska a Rakúska nastúpia na piatkový vzájomný duel s vedomím, že prehra ich s veľkou pravdepodobnosťou pripraví o reálnu šancu na postup do osemfinále EURO 2024 .

Poliaci odštartovali turnaj prehrou s Holandskom 1:2. V zápase viedli 1:0 gólom Adama Buksu, no súper po polhodine hry vyrovnal a v 83. minúte strelil Wout Weghorst jeho víťazný gól.

Poliaci uzavrú účinkovanie v základnej skupine proti jednému z favoritom turnaja Francúzsku a uvedomujú si, že na postup bude dôležité neprehrať s Rakúskom, ideálne zvíťaziť. Hrá sa o prvé dve miesta v skupine, ktoré znamenajú osemfinále a aj o štyri priečky v tabuľke tretích tímov.

"Nevzdávame sa. Myslím si, že počas tohto turnaja môžeme byť silnejší a silnejší. Cieľom je vyhrať dva zostávajúce zápasy," poznamenal poľský kormidelník, ktorý do zápasu s Holandskom nechal skúseného útočníka Roberta Lewandowského na lavičke, aby si doliečil zranenie, ktoré utrpel v poslednom prípravnom zápase. Podľa poľských médií je pravdepodobné, že v piatkovom zápase ho zaradí do základnej zostavy.

Aj Rakúšania si uvedomovali dôležitosť piatkového zápasu. V kvalifikácii sa prezentovali vyrovnanými výkonmi, na ktoré nadviazali aj v príprave.

Prehra s Francúzskom 0:1 na štarte ME bola pre nich iba druhá z uplynulých 17 zápasov. O tesnom výsledku rozhodol vlastný gól Maximilian Wober v závere prvého polčasu, Rakúšania sa favoritovi vyrovnali vo viacerých aspektoch - v držaní lopty boli dokonca tesne lepší (51:49 percent), v počte striel na bránku bolo vyrovnané 3:3.

"Bola to nešťastná prehra. Za sto minút sme Francúzsku veľa nedovolili, ale napokon to bol nešťastný vlastný gól, ktorý rozhodol o zápase. Čo sa týka pracovného tempa a bojovnosti, dostali sme od hráčov všetko, čo sme požadovali a očakávali. Francúzsko má takú kvalitu, že to nebolo nezaslúžené víťazstvo.

Uvedomovali sme si, že proti tomuto súperovi môžeme prehrať, keďže sa na všetko pozeráme reálne. Vieme, aká je situácia v tabuľke a uvedomujeme si, že musíme zdolať Poľsko, aby sme postúpili," konštatoval tréner rakúskeho výberu Ralf Rangnick.