Bude to atraktívne pre divákov? Poľský tréner kritizuje formát MS

Z každej skupiny dva najlepšie tímy postúpia do play-off. Podľa kouča Poliakov je to priveľa účastníkov a turnaj nebude taký atraktívny.

"Myslím si, že to môže pokaziť šou. Menej je niekedy viac. Čím viac tímov, tým ľahšie je postúpiť zo skupiny. Bude to pre divákov atraktívne?

Preferujem menej účastníkov. Je náročnejšie kvalifikovať sa na MS, ale pre fanúšikov je to jednoduchšie," povedal Michniewicz. Viacero trénerov sa na MS 2022 sťažuje na náročný harmonogram, no o štyri roky bude program zrejme ešte hustejší.

Pri súčasnom formáte "mundialu" súťaží 32 národných tímov rozdelených do ôsmich štvorčlenných skupín a po dva tímy z každej skupiny postupujú do osemfinále. Znamená to celkový počet 64 zápasov, no v roku 2026 bude na programe až 80 duelov.

"Keď chcete dnes vidieť všetky zápasy na turnaji, je to obrovský problém. A teraz pribudnú ďalšie stretnutia. Ako dlho bude podujatie trvať? Mesiac a pol?" pýta sa Michniewicz.



Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) plánuje uskutočniť MS 2026 v priebehu 32 dní, mali by teda trvať približne rovnako dlhý čas ako doposiaľ. Formát skupinovej časti sa ešte môže zmeniť, uvažuje sa o rozdelení tímov do 12 štvorčlenných skupín.