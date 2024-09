V Reale Madrid sa roztrhlo vrece so zraneniami, mimo hry sú viacerí kľúčoví hráči

„Biely balet“ odohral v doterajšom priebebu sezóny päť súťažných duelov, no na maródke sa ocitlo už sedem hráčov.

BRATISLAVA. V španielskom futbalovom klube Real Madrid musia v úvode sezóny 2024/2025 riešiť nielen to, ako po letnej prestávke vylepšiť hernú formu, ale tiež to, ako zvládnuť čoraz väčší počet zranených hráčov.

Po nedeľňajšom dueli proti Betisu Sevilla sa doslova „roztrhlo vrece“ so zraneniami, keď madridský lazaret rozšírili Francúzi Ferland Mendy a Aurélien Tchouaméni a tiež španielsky stredopoliar Dani Ceballos.

Mendy s Tchouaménim už medzičasom opustili zraz francúzskej reprezentácie a vrátili sa do Madridu.

Zranenie členka u Ceballosa sa zdá byť vážnejšie a do hry sa pravdepodobne vráti až v novembri.

Po septembrovej reprezentačnej prestávky by Realu Madrid mohli byť k dispozícii Mendy a Bellingham, v priebehu mesiaca by sa mali do akcie vrátiť Camavinga a Tchouaméni.

V prípade Alabu sa očakáva, že bude mimo hry ešte niekoľko týždňov.