Čechov posledný zápas v reprezentácii skončil prehrou. Stále zostáva najväčšou legendou

Pred desiatimi rokmi, 21. júna 2016, odchytal brankár Petr Čech svoj posledný reprezentačný zápas.
Prehre 0:2 s Tureckom v základnej skupine ME vo Francúzsku však nezabránil. V reprezentácii pôsobil Čech 14 rokov a so 124 štartmi sa stal rekordérom národného tímu.
„Je to obrovské sklamanie, žiaľ, nezvládli sme to. Mali sme šance, trafili sme tyčku, ale nenašli sme cestu, ako dotlačiť loptu do siete, a im sa to podarilo z prvých dvoch striel.
Záver už bol z našej strany skôr kŕč, a keby sme hrali ďalšie štyri hodiny, tak by sme asi gól nedali,“ povedal po zápase Čech.
Čech debutoval v národnom drese vo februári 2002 v prípravnom zápase s Maďarskom.
Chytal na ME 2004 (semifinále), MS 2006 (základná skupina), ME 2008 (základná skupina), ME 2012 (štvrťfinále) aj ME 2016 (základná skupina). Oficiálne sa s reprezentáciou rozlúčil v júli 2016.
Kariéru potom Čech ukončil v máji 2019. Prešiel Plzňou, Blšanmi, Spartou, Stade Rennes, FC Chelsea a Arsenalom.
Majster Európy do 21 rokov z roku 2002 sa stal víťazom Ligy majstrov 2012 a Európskej ligy 2013, štyrikrát bol majstrom anglickej ligy, päťkrát vyhral Anglický pohár a trikrát anglický Ligový pohár.
Deväťkrát vyhral anketu Futbalista roka ČR a získal aj množstvo ďalších ocenení.
V októbri 2006 utrpel po zrážke s protihráčom Stephen Hunt zlomeninu lebečnej kosti. Na ihrisko sa vrátil po 98 dňoch po operácii a odvtedy používal ochrannú prilbu.
Po konci futbalovej kariéry začal hrať hokej v anglickej tretej najvyššej súťaži, teraz je brankárom v tíme Haringey v NIHL2.