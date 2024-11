Calzonovi možno bude chýbať proti Švédom pilier defenzívy. Šance sa chce chopiť Mesík

Premiérovo figuruje v A-tíme pod vedením Calzonu aj 23-ročný obranca Ivan Mesík. Bývalý mládežnícky reprezentant zatiaľ čaká na svoj debut a s tímom bol iba raz, v roku 2022 sledoval duel Ligy národov proti Azerbajdžanu z lavičky náhradníkov.

"Je tu dosť veľa hráčov, ktorí tu boli aj vtedy. Doplnili sa mladými hráčmi, ktorých poznám z pôsobenia v reprezentácii do 21 rokov. Nie je to pre mňa nové, ale s odstupom času je to iný pocit. Pred dvoma rokmi som prišiel z 21-tky, pamätám si, že sa vtedy zranil Milan Škriniar a ja som zaplnil jeho miesto. Bolo to pre mňa nečakané, že pôjdem na ten zraz.

Viem, aká je tu konkurencia, beriem to skôr tak, že sa chcem ukázať v tréningu. Samozrejme, keby prišla šanca, bol by som rád," povedal Mesík, ktorý v lete prestúpil do klubu Heracles Almelo v najvyššej holandskej súťaži Eredivisie.

VIDEO: Ivan Mesík pred zápasom so Švédskom