Poučili sme sa, musíme viac bojovať, vraví Guardiola. City môže prežiť najhoršiu sezónu

Jeho zverenci v prebiehajúcom ročníku už dávno stratili šancu na titul, po 34. kole figurujú na tretej priečke, no ešte ich čaká tuhý boj o miestenku do Ligy majstrov.

LONDÝN. Anglický futbalový klub Manchester City stratil počas turbulentnej sezóny svojho „ducha“, no v tej nasledujúcej sa opäť vráti na vrchol. V piatok to vyhlásil jeho dlhoročný tréner Pep Guardiola.

Jedinú šancu na trofej tak majú ešte v Pohári FA. V nedeľu ich čaká vo Wembley semifinálový duel s prekvapením sezóny Nottinghamom Forest.

Ak by Manchester neuspel aj v najstaršej klubovej súťaži, bola by to preň prvá sezóna bez významnej trofeje od ročníka 2016/17.

Guardiola však verí, že tím je na správnej ceste. Po poslednom víťazstve nad Aston Villou (2:1) totiž opäť videl medzi hráčmi vášeň a tímového ducha, ktorý mu v predchádzajúcich mesiacoch chýbal.

„Učíme sa robiť to lepšie. Vytvárať si ďalšie puto s tímom, oslavovať, keď strelíme gól. Keď Bernardo Silva v utorok strelil prvý gól, oslavovali sme. Bola tam reč tela, vášeň. Keď sme skórovali v októbri, neoslavovali sme to rovnako.

Ten malý detail veľa vypovedá. Musíme znovu získať tímového ducha, ktorého sme mali prvých deväť rokov. Tento rok sme ho nemali,“ vyhlásil Guardiola, ktorý verí, že v nasledujúcom ročníku bude City znova bojovať o titul: