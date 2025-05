Guardiola považuje túto sezónu za najťažšiu v kariére. Nebol som dosť dobrý, uviedol

„Bola najťažšia, to je isté. Keď nevyhrávate, je to náročnejšie emocionálne. Rovnako z hľadiska prípravy, nálad a všetkého. Bolo to diametrálne odlišné ako v predchádzajúcich sezónach, keď sme hrali o tituly,“ povedal 54-ročný kormidelník podľa AFP.

„Napriek všetkému by som povedal, že to mohlo byť horšie. Nebol som dosť dobrý na to, aby som pomohol tímu nájsť cestu, ale nevzdali sme sa. Stále bojujeme o postup do Ligy majstrov, čo je veľká motivácia. V hre je aj FA Cup.“

Tabuľka Premier League