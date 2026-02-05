Mal by sa sústrediť na futbal. Židovská komunita kritizovala vyjadrenia Guardiolu

Španielskeho futbalového trénera Pepa Guardiolu z anglického klubu Manchester City vyzvali od predstavitelia židovskej komunity, aby sa sústredil iba na futbal po tom, čo vyjadril názory na utrpenie obetí globálnych konfliktov.
Guardiola minulý týždeň na charitatívnej akcii v rodnej Barcelone prejavil podporu palestínskym deťom.
Následne na tlačovej konferencii v utorok uviedol, že ho bolí utrpenie nevinných ľudí v konfliktoch na Blízkom východe, v Sudáne a na Ukrajine a cíti povinnosť o týchto problémoch hovoriť.
Židovská komunita v anglickom Manchestri však jeho vyjadrenia kritizovala, pretože sa obáva, aby podobné výroky nepodnecovali antisemitské činy.
"Opakovane sme žiadali významné osobnosti, aby si dávali pozor na slová, ktoré používajú, vzhľadom na to, ako židovský ľud čelí útokom po celom svete. Pep Guardiola je futbalový tréner. Aj keď jeho humanitárne vyjadrenia môžu byť dobre mienené, mal by sa zamerať na futbal," uviedli náboženskí zástupcovia prostredníctvom stanoviska na platforme X.
Židovský výbor tiež vyjadril nesúhlas s tým, že Guardiola nepreukázal solidaritu so židovskou komunitou v Manchestri po teroristickom útoku na synagógu Heaton Park z vlaňajšieho októbra, zahynuli pri ňom dvaja ľudia.
"Je to obzvlášť nepríjemné vzhľadom na to, že nevyužil svoj významný vplyv, aby prejavil podporu židovskej komunite, ktorá bola terčom útoku len niekoľko míľ od Etihad Stadium. Dôrazne žiadame pána Guardiolu, aby dával väčší pozor na svoje vyjadrenia v budúcnosti kvôli významnému riziku, ktorému je naša komunita vystavená," dodali predstavitelia výboru.
