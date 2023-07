Bývalý slovanista a reprezentant je dátový analytik. Šport ma naučil odolnosti, tvrdí

Venujete sa trénerstvu?

Tri a pol roka som viedol trinásť a štrnásťročných žiačikov v Slovane. Popri práci však toho bolo na mňa veľa. Mám rodinu, malé deti. Pracovať aj trénovať bolo časovo náročné. Musel som si vybrať.

Kde pracujete? Čomu sa venujete?

Som dátový analytik v IT firme IBM. Venujem sa naplno práci a trénerstvo som zatiaľ odložil.

Na bývalého futbalistu neobvyklé povolanie...

Áno. Sú aj takéto prípady. Práca ma baví, čo je v dnešnej dobe dôležité.

Mysleli ste počas kariéry na život po nej? Vedeli ste, že budete dátový analytik?

Nemyslel som si to. Spoliehal som sa na to, že sa do niečoho pustím. Ale nevedel som, do čoho. Po kariére som hrával nižšie súťaže v Rakúsku. Keď som s futbalom úplne skončil, oslovil som zopár známych.

Mal som spolužiaka, ktorý pracuje pre IBM. Kontaktoval som ho so žiadosťou, či by mi vedel pomôcť. Nájsť pre mňa miesto, kde nepotrebujem extra vzdelanie.

Odporučil ma, zamestnali ma a ja som si začal budovať novú kariéru.