Smiali sa mu, že je tlstý, strelil 131 gólov. Legendárny Diňa oslavuje šesťdesiatku

Sedel na kosačke a práve robil okruh za bránkou na severovýchodnej strane ihriska. Každý Sninčan vie, o koho ide. Stará sa o údržbu štadióna, lebo ho to baví. Jeho veta, že by na ihrisku mohol aj umrieť a zostať pochovaný, je už ikonická.

Ďakujem. Základom všetkého je zdravie, a to mi slúži, hoci roky pribúdajú. Necítim sa však na šesťdesiat, mám pocit, že len pred chvíľkou som mal päťdesiat. Myslím si, že som stále vitálny a snažím sa žiť takým spôsobom, aby mi to aj ostalo.

Očividne to viete s deťmi, dodnes trénujete 11-ročných Sninčanov. Vidíte sa v nich alebo je to úplne iná generácia, ako keď ste začínali vy?

Sú inakšie ako za mojej éry, ale sú šikovní, chlapci i dievčatá. Mám radosť z toho, keď ich vidím pobehovať na ihrisku. Raz z nich budú dobrí futbalisti.

Žije odkaz Pavla Diňu v Snine dodnes? Vedia vaši malí zverenci, kto ich vlastne trénuje?

Vedia. Máme na štadióne fotografie známych hráčov, ktorí v Snine začínali. Janko Mucha, Ondrej Duda, ja... Mám dojem, že každý z mládežníckych trénerov u nás ich upozorňuje na to, kto som a čo som dokázal.

Opíšte nám teda vaše začiatky s futbalom.

Bolo to celkom iné ako dnes. Odmala som hrával na všelijakých turnajoch pri blokoch, v škole som často len čakal, než prídem domov, hodím tašku do kúta a konečne sa dostanem na štadión. Nebolo to len o hraní. Napríklad, keď mali tréning muži, stávali sme za bránkou a zbierali lopty.

Teraz je to už ťažšie. Chlapci chodia poctivo na tréningy, to áno, ale nevidím, že by s tým futbalom žili ako my. Neklamme si, bola to celkom iná doba, ale môj život sa od detstva krúti len okolo futbalového ihriska.