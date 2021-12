Poľský tréner chce skončiť, dostal ponuku z Brazílie

VARŠAVA. Prezident Poľského futbalová zväzu (PZPN) Cezary Kulesza obvinil tréner poľskej reprezentácie Paula Sousu z extrémne nezodpovedného správania, keď požiadal o uvoľnenie z funkcie kvôli ponuke z klubu.

Sousa vedie Poliakov od januára 2021, no tím pod vedením kapitána Roberta Lewandowského zatiaľ zaostáva za očakávaniami.



V lete 2021 na ME Poliaci obsadili poslednú 4. priečku, v E-skupine získali len bod za remízu so Španielmi a prehry so Švédmi a Slovákmi. V boji o MS 2022 obsadili Poliaci druhú priečku za Angličanmi a o svetový šampionát budú bojovať v marci 2022 v baráži.