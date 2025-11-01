Majster sveta skončil na lavičke talianskeho tímu, vo funkcii vydržal necelý rok

Je to druhá trénerská zmena v talianskej lige v tomto týždni.

JANOV. Patrick Vieira už nie je tréner futbalistov FC Janov.

Rezignoval po nevydarenom vstupe do sezóny, keď jeho tím v deviatich dueloch nevyhral ani raz, získal iba tri body a figuruje na poslednom mieste tabuľky.

Štyridsaťdeväťročný Vieira je bývalý francúzsky reprezentant, majster sveta z roku 1998.

Do Janova prišiel v polovici novembra minulého roka, keď nahradil Alberta Gilardina. Trénersky v minulosti pôsobil v New York City FC, Nice, Crystal Palace a Štrasburgu.

Klub z Janova informoval, že tím v pondelok v ligovom dueli na ihrisku Sassuola dočasne povedú Roberto Murgita a Domenico Criscito.

Je to druhá trénerská zmena v talianskej lige v tomto týždni, pripomenula agentúra AP.

Luciano Spalletti predtým nahradil v Juventuse Igora Tudora.

