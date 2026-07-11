Taliansky futbal sa pokúsi pozdvihnúť legendárny Maldini, dostal novú funkciu

Bývalý legendárny futbalový obranca Paolo Maldini sa stal technickým riaditeľom Talianskej futbalovej federácie (FIGC). Do funkcie ho v sobotu vymenoval nový prezident FIGC Giovanni Malago.
Päťdesiatosemročný Maldini bude pracovať po boku svojho bývalého spoluhráča z AC Miláno Brazílčana Leonarda, ktorý sa stal jeho poradcom.
„Maldini bol vždy mojím cieľom. Cítil som, že je správnou osobou na tento post - na pozíciu, ktorá sa netýka len reprezentačného A-tímu, ale aj celého mládežníckeho programu. Dohodli sme sa na štvorročnej spolupráci, ktorá nás má previesť až po majstrovstvá sveta v roku 2030,“ citovala Malaga agentúra AFP.
Maldini má pod sebou národné tímy vo všetkých kategóriách mužov aj žien. Jeho primárnou úlohou bude oživiť reprezentačné A-mužstvo, „azúroví“ sa trikrát za sebou nekvalifikovali na MS, hoci získali titul na ME v roku 2021.
Maldini bude teraz spoločne s Malagom hľadať nového trénera národného tímu, po neúspechu vo finále európskej baráže MS 2026 odstúpil z postu jeho bývalého spoluhráč z AC Gennaro Gattuso.
Médiá na Apeninskom polostrove spomínajú ako možného nástupcu Antonia Conteho, ktorý už viedol taliansku reprezentáciu v rokoch 2014-2016 a v júni skončil na lavičke Neapola.
Maldini strávil celú svoju kariéru v AC Miláno. V drese „rossoneri“ získal sedem titulov v Serii A a päťkrát triumfoval v Lige majstrov. Ikonický obranca reprezentoval Taliansko v 126 stretnutiach, predstavil sa na štyroch MS a troch ME, pričom z MS 1994 a ME 2000 si odniesol striebro.
Po konci hráčskej kariéry vystriedal Leonarda na poste športového riaditeľa AC, túto funkciu zastával v rokoch 2019-2023.