Organizátori ME 2028 vylúčili dynamickú tvorbu cien vstupeniek, zvyšovať sa nebudú

EURO 2028
EURO 2028 (Autor: REUTERS)
TASR|13. nov 2025 o 13:27
Dostupnosť cenovo prijateľných lístkov je kľúčová.

LONDÝN. Organizátori ME 2028 vo Veľkej Británii a Írsku vylúčili dynamickú tvorbu cien vstupeniek.

Šéfka Anglickej futbalovej asociácie (FA) i organizačného výboru turnaja Debbie Hewittová toto rozhodnutie zdôvodnila tým, že široká dostupnosť cenovo prijateľných lístkov je pre úspech šampionátu kľúčová.

Dynamický model závisí od dopytu, čo by v praxi znamenalo postupné navyšovanie cien. „Je niekoľko základných princípov, ktorých sa budeme držať, a jedným z nich je, že dynamické stanovovanie cien vstupeniek nebude. Druhým, že približne polovica vstupeniek bude v tretej kategórii a polovica v kategórii Fan First,“ uviedol generálny riaditeľ FA Mark Bullingham.

Počas vlaňajšieho šampionátu v Nemecku stáli lístky tretej kategórie okolo 60 eur, Fan First o polovicu menej.

K dynamickej tvorbe cien pristúpila Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) v súvislosti s budúcoročnými MS, čo sa stretlo so zmiešanými reakciami.

„Prvou vecou, na ktorú myslíme, je, aby boli ME dostupné pre značný počet ľudí, ktorí na ne čakajú. Jedna z vecí, za ktoré UEFA chválim, je, že od tohto nikdy neustúpili. Radi by sme ujasnili, že príjmy z tohto turnaja sú v skutočnosti kľúčové, pretože sa prerozdelia do futbalu.

Takže nemá zmysel hovoriť, aby všetci prišli, lebo to bude zadarmo, ale rovnako je správne, že premýšľame a sme kreatívni v tom, ako zabezpečíme, aby malo čo najviac ľudí k dispozícii prijateľné ceny,“ dodala Hewittová podľa DPA.

