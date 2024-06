Mistrovská část



Skupina 1



Nasazení:

PAOK (GRE)

Ferencvároš (HUN)

Ludogorec (BUL) – Dinamo Batumi (GEO)

APOEL (CYP)



Nenasazení

The New Saints (WAL) – Dečić (MNE)

Dinamo Minsk (BLR) – Pjunik (ARM)

Ordabasy (KAZ) – Petrocub (MDA)

Banja Luka (BIH) – Egnatia (ALB)



Skupina 2



Nasazení:

Bodø/Glimt (NOR)

Midtjylland (DEN)

Sparta Praha (CZE)

Malmö (SWE)



Nenasazení

KÍ Klaksvík (FRO) – Differdange 03 (LUX)

Vikingur (ISL) – Shamrock (IRL)

RFS (LVA) – Larne (NIR)

Ballkani (KOS) – Santa Coloma (AND)



Skupina 3



Nasazení:

Maccabi Tel Aviv (ISR)

Qarabağ (AZE)

Slovan Bratislava (SVK) – Struga (MKD)

Panevėžys (LTU) – HJK Helsinki (FIN)



Nenasazení:

Flora Tallinn (EST) – Celje (SVN)

Virtus (SMR) – FCSB (ROU)

Hamrun(MLT) – Lincoln Red Imps (GIB)

Jagiellonia Białystok (POL)



Ligová část



Nasazení:

Fenerbahçe SK (TUR)

Dynamo Kyjev (UKR)



Nenasazení:

Partizan (SRB)

Lugano (SUI)