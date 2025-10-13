Anglicko prišlo o útočníka Aston Villy. V prípravnom zápase narazil do bránkovej konštrukcie

RIGA. Anglický futbalista Ollie Watkins opustil reprezentačný kemp a nepredstaví sa tak v utorkovom dueli kvalifikácie MS proti Lotyšsku.
Útočník Aston Villy nedohral štvrtkový prípravný zápas proti Walesu, keď ešte v prvom polčase narazil do bránkovej konštrukcie. Počas prestávky ho nahradil Marcus Rashford.
Po zápase Watkins síce povedal novinárom, že by mal byť v poriadku, no doposiaľ sa nestihol zotaviť a vráti sa do svojho klubu. Do Rigy preto pocestuje 22-členný káder.
Na pozícii útočníka by mal opäť nastúpiť Harry Kane, ktorý proti Walesu chýbal pre zranenie členka. Druhou alternatívou by mohol byť Anthony Gordon, ten sa z krídla presunul na post útočníka už v stretnutí proti Walesu.
Ak Anglicko zvíťazí v hlavnom meste pobaltskej krajiny, zaručí si priamy postup na budúcoročný šampionát. Po piatich zápasoch je bez straty bodu a bez inkasovaného gólu na čele K-skupiny.