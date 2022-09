Česi utrpeli historický debakel, Portugalčania boli kvalitou inde, vraví Schick

PRAHA, ZARAGOZA. Portugalskí futbalisti deklasovali Čechov na ich pôde 4:0 a dostali sa na prvé miesto 2. skupiny A-divízie Ligy národov.

Pomohla im k tomu aj domáca prehra Španielov so Švajčiarmi 1:2. Portugalčanom stačí na postup do Final Four získať v utorok doma so Španielmi bod.

Dva góly portugalského tímu strelil obranca Diogo Dalot. Hráč Manchesteru United otvoril skóre v 33. minúte a krátko po zmene strán zvýšil na 3:0.

Ronaldo nedal gól

Víťazi prvej edície Ligy národov z roku 2019 aj s Cristianom Ronaldom v základnej zostave väčšinu zápasu dominovali, v nadstavenom čase prvého polčasu zvýšil na 2:0 ďalší hráč "červených diablov" Bruno Fernandes.