VIDEO: Guardiolu vybučali na koncerte. Legendárna skupina mu venovala pieseň

Nie všetci v hľadisku to však prijali s nadšením. Ozvalo sa aj bučanie, média predpokladajú, že od priaznivcov konkurenčného Manchestru United.

V piatok sa na koncertné pódiá v rodnom meste vrátili po 16 rokoch a pieseň D'You Know What I Mean? venovali „najlepšiemu trénerovi všetkých čias. Jednému a jedinému Pepovi Guardiolovi.“