ONLINE: Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (play-off, 2. zápas)

Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy.
Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul: ONLINE prenos zo zápasu Európskej ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|26. feb 2026 o 18:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu play-off o osemfinále Európskej ligy: Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul.

Futbalisti tímov Nottingham Forest a Fenerbahce Istanbul dnes hrali druhý zápas play-off o osemfinále Európskej ligy 2025/2026.

V prvom zápase zvíťazil Nottingham hladko 3:0.

Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul (Európska liga LIVE, play-off o osemfinále, odveta, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)

Európska liga Play-off 2025/2026
26.02.2026 o 21:00
Nottingham
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať odvetný zápas Európskej ligy medzi Nottingham Forest a Fenerbahce S.K.

Úvodný duel medzi Nottingham Forest a Fenerbahce skončil jasným víťazstvom anglického mužstva 3:0. O postupujúcom je pravdepodobne rozhodnuté. Slovenský reprezentant Milan Škriniar sa v úvodnom zápase zranil a dnes s určitosťou nenastúpi. Turecký celok má však veľmi kvalitný káder a určite bude chcieť o postup ešte zabojovať. Uvidíme ako to napokon dopadne.

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    dnes 18:00
