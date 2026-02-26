ONLINE: Nottingham Forest - Fenerbahce Istanbul dnes, Európska liga LIVE (play-off, 2. zápas)

Futbalisti tímov Nottingham Forest a Fenerbahce Istanbul dnes hrali druhý zápas play-off o osemfinále Európskej ligy 2025/2026.
V prvom zápase zvíťazil Nottingham hladko 3:0.
Kde sledovať Európsku ligu?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Európska liga Play-off 2025/2026
26.02.2026 o 21:00
Nottingham
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Fenerbahçe
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00. Dnes večer budeme sledovať odvetný zápas Európskej ligy medzi Nottingham Forest a Fenerbahce S.K.
Úvodný duel medzi Nottingham Forest a Fenerbahce skončil jasným víťazstvom anglického mužstva 3:0. O postupujúcom je pravdepodobne rozhodnuté. Slovenský reprezentant Milan Škriniar sa v úvodnom zápase zranil a dnes s určitosťou nenastúpi. Turecký celok má však veľmi kvalitný káder a určite bude chcieť o postup ešte zabojovať. Uvidíme ako to napokon dopadne.
