Futbalistky čakajú prípravné zápasy v Grécku. Kopúň chce vyskúšať aj nové hráčky

Slovenky koncom októbra v dvojzápase s Walesom nepostúpili do ďalších bojov o ME. Tréner Peter Kopúň chce dať v zápasoch proti Grécku šancu hráčkam, ktoré nastupovali menej, ale aj novým tváram v tíme.

"Grécko sa nám ozvalo samé. Som rád, pretože je to pre nás relatívne dobrý súper na to, aby som dal priestor dievčatám, ktoré hrávali menej alebo ktoré budú s nami prvýkrát. Chceme v tých dueloch nadviazať na naše výkony proti Walesu a ukázať, že neboli náhodné. Aj so zmenami v zostave chceme skrátka ukázať kvalitu," uviedol Kopúň s tým, že Grécko je družstvom s pre neho zvláštnou symbolikou.

"Pred siedmimi rokmi sme proti tomuto súperovi začali nový štartovací blok, kde sme mnohé veci upratali a odrazili sme sa k lepšiemu. Teraz veríme, že to opäť bude posun k lepšiemu a novému."