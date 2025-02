VIDEO: Vítal ho plný štadión, plakal od dojatia. Neymar sa vrátil do rodného klubu

SANTOS. Brazílsky futbalista Neymar podpísal šesťmesačný kontrakt s FC Santos, v ktorom odštartoval profesionálnu kariéru.

Tridsaťdvaročný útočník iba pred pár dňami predčasne ukončil svoje pôsobenie v saudskoarabskom tíme Al Hilal, ktoré výrazne poznačili zranenia.

"Zmluva je zatiaľ iba na šesť mesiacov, ale urobíme samozrejme všetko pre to, aby zostal s nami aj naďalej. Dúfame, že bude u nás hrať až do budúcoročných majstrovstiev sveta," povedal podľa AFP Fernando Bonavides, viceprezident FC Santos. Hviezdny Brazílčan sa do klubu vrátil po 12 rokoch.