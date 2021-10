V Newcastle zmenili trénera. Nový kouč bol najprv nahnevaný

NEWCASTLE. Dočasný tréner anglického futbalového klubu Newcastle United Graeme Jones potvrdil, že ho funkcionári predposledného tímu tabuľky požiadali, aby viedol hráčov v najbližších dvoch zápasoch Premier League.

"Majitelia ma požiadali, aby som prevzal mužstvo v najbližších dvoch zápasoch proti Crystal Palace a Chelsea. Budem sa koncentrovať na to, aby som hráčov na tieto zápasy čo najlepšie pripravil.

Priznám sa, že najprv som bol nahnevaný, lebo mám so Stevom skvelý vzťah. Bolo to ťažké, to je pravda," cituje slová Jonesa agentúra AFP.