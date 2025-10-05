Hamburg potešil vysokou výhrou domácich fanúšikov, Heidenheim ostáva na dne tabuľky

Domácu pôdu využil naplno aj Stuttgart.

BERLÍN. Futbalisti Stuttgartu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 6. kola Bundesligy nad Heidenheimom 1:0 vďaka gólu Bilala El Khannoussa zo 65. minúty.

Domáci zaznamenali už tretí triumf v sérii a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky, hostia sú s troma bodmi predposlední. Hamburg zdolal doma Mainz vysoko 4:0 a poskočil na ôsme miesto.

Bundesliga - 6. kolo:

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Gól: 65. El Khannouss

Hamburger SV - FSV Mainz 05 4:0 (2:0)

Góly: 10. a 61. Philippe, 6. Lokonga, 52. Dompe

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

