Hamburg potešil vysokou výhrou domácich fanúšikov, Heidenheim ostáva na dne tabuľky

BERLÍN. Futbalisti Stuttgartu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 6. kola Bundesligy nad Heidenheimom 1:0 vďaka gólu Bilala El Khannoussa zo 65. minúty.
Domáci zaznamenali už tretí triumf v sérii a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky, hostia sú s troma bodmi predposlední. Hamburg zdolal doma Mainz vysoko 4:0 a poskočil na ôsme miesto.
Bundesliga - 6. kolo:
VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)
Gól: 65. El Khannouss
Hamburger SV - FSV Mainz 05 4:0 (2:0)
Góly: 10. a 61. Philippe, 6. Lokonga, 52. Dompe