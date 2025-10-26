Leverkusen využil početnú výhodu a zdolal Freiburg. Pozíciu favorita potvrdil Stuttgart

BERLÍN. Futbalisti Bayeru Leverkusen vyhrali v nedeľnom zápase 8. kola Bundesligy nad Freiburgom 2:0.
Hostia dohrávali duel v početenj nevýhode, keďže obranca Philipp Lienhart dostal v 74. minúte druhú žltú kartu. Leverkusenu patrí v tabuľke piate miesto, Freiburg je jedenásty.
Pozíciu favorita potvrdil aj Stuttgart, ktorý zdolal Mainz 2:1. Hostia natiahli šnúru prehier na štyri zápasy a sú šestnásti, tri body body pod pásmom zostupu.
Bundesliga - 8. kolo:
VfB Stuttgart - FSV Mainz 2:1 (1:1)
Góly: 45.+4. Führich, 79. Undav - 41. Amiri (z 11 m)
Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:0 (1:0)
Góly: 22. Poku, 52. Tapsoba
ČK: 74. Lienhart (po 2. ŽK)