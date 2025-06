ONLINE: Nemecko - Portugalsko dnes, Liga národov LIVE (semifinále)

Úvodní semifinále Ligy Národů nabídne střet týmů, které vypadly na loňském evropském šampionátu už ve čtvrtfinále. Tedy mezi domácím Německem a Portugalskem.



Němci ve své skupině s Nizozemskem, Maďarskem a Bosnou obsadili 1. místo se ziskem 14 bodů, body ztratili pouze za 2 remízy s Nizozemskem. Ve čtvrtfinále si poté výběr Juliana Nagelsmanna po gólové přestřelce poradil s Itálií. Ve venkovním zápase Německo vyhrálo 2:1, v domácím duelu o poločase vedlo už 3:0, ale nakonec duel přinesl dramatickou koncovku, jelikož Italové srovnali na 3:3.

V týmu chybí nejlepší německý střelec soutěže Tim Kleindienst, generační talent Jamal Musiala nebo i zkušená stoperská dvojice Antonio Rüdiger a Nico Schlotterbeck.



Portugalsko ve své skupině nechalo všechny soupeře za sebou a podobně jako jeho soupeř získalo 14 bodů, přičemž body Portugalci ztratili v zápasech s Chorvatskem a Skotskem. Čtvrtfinálový dvojzápas přinesl více dramatu, než by se čekalo a to nejen kvůli tomu, že velký favorit prohrál v Dánsku 1:0. V odvetě tým Roberto Martineze hned 3x vedl, ale bohužel nikdy o 2 branky. O postupu tak rozhodlo až prodloužení, po kterém Portugalci slavili výhru 5:2.

V portugalském týmu nechybí snad žádné velké jméno. V nominaci nalezneme nejlepšího střelce celé soutěže Cristiana Ronalda a samozřejmě i trojici vítězů Ligy mistrů s PSG.



Od MS 2006 patří veškeré vzájemné zápasy Německu. Na turnaji hraném v Německu tehdy připravili Portugalce o vysněné finále, v roce 2008 na EURO přišla německé stopka už ve čtvrtfinále, na EURO 2012 Portugalsko soupeři podlehlo už v základní skupině. Památným duelem je střet v Brazílii, kdy po červené kartě Pepeho Německo soupeři nadělilo hned 4 branky a v základní skupině evropského turnaje v roce 2021 Němci opět vyhráli, tentokrát 4:2.Poslední výhra Portugalska nad Německem se datuje do roku 2000, kdy ve skupinovém zápase EURO vstřelil hattrick Sergio Conceicao a poslal Němce domů.