Nemci zverejnili nomináciu. Na Slovensko pricestuje Woltemade aj traja nováčikovia

BERLÍN. V nominácii nemeckej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie o postup na MS 2026 proti Slovensku (4. septembra o 20.45 h v Bratislave) a Severnému Írsku (7. septembra o 20.45 h v Kolíne nad Rýnom) figurujú traja nováčikovia.
Tréner Julian Nagelsmann dal premiérovo šancu triu Nnamdi Collins, Paul Nebel a Finn Dahmen. Do 23-členného výberu nominoval aj obrancu Antonia Rüdigera z Realu Madrid, naopak pozvánku nedostal krídelník Leroy Sane.
Úvodný súper Slovenska v kvalifikácii MS 2026 počíta pred štartom účinkovania v A-skupine citeľné straty.
Pre zranenia nie sú k dispozícii brankár Marc-Andre ter Stegen, obrancovia Nico Schlotterbeck a Benjamin Henrichs a v útoku absentuje trio Jamal Musiala, Kai Havertz a Tim Kleindienst.
„Sme si istí nomináciou 23 hráčov, ktorých sme si vybrali. Sme favoritmi kvalifikačnej skupiny, ale máme ambíciu ukázať v tejto skupine aj určitú dominanciu. Netvrdím, že každý zápas vyhráme 5:0, ale určite chceme zvíťaziť v každom jednom stretnutí kvalifikácie MS,“ vyhlásil Nagelsmann na stredajšej tlačovej konferencii.
Naopak prvýkrát od májového incidentu vo finále Španielskeho pohára je späť Rüdiger, ktorý si po slovných útokoch na adresu rozhodcu vyslúžil verejnú kritiku od Nagelsmanna.
Po dlhšom čase si za Nemecko môže zahrať trio Angelo Stiller, Jamie Leweling a Nadiem Amiri. Po prestupe z Bayernu Mníchov do Galatasarayu Istanbul absentuje v nominácii Sane, šancu nedostal ani Deniz Undav zo Stuttgartu.
„Leroy teraz pôsobí v lige, ktorá je o úroveň nižšie ako nemecká Bundesliga. Teraz sa musí ukázať v tureckej lige a strieľať góly. Neočakávam zázraky, no čakám, že dá určitý počet gólov,“ citovala Nagelsmanna agentúra AFP.
Nominácia Nemecka na zápasy kvalifikácie MS 2026
Brankári: Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Finn Dahmen (FC Augsburg), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)
Obrancovia: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), David Raum (RB Lipsko), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayern Mníchov)
Stredopoliari: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (FSV Mainz), Serge Gnabry (Bayern Mníchov), Leon Goretzka (Bayern Mníchov), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Joshua Kimmich (Bayern Mníchov), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Paul Nebel (FSV Mainz), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (FC Liverpool)
Útočníci: Niclas Füllkrug (West Ham United), Nick Woltemade (VfB Stuttgart)