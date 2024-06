Súper Slovenska má veľkú podporu. Na tréning Ukrajincov prišli tisíce fanúšikov

Okrem samotného športového cieľa sledujú zverenci trénera Serhija Rebrova aj politickú stránku a otvorene deklarujú, že účasť na kontinentálnom šampionáte je ideálnou príležitosťou na to, aby ľudom po celom svete pripomínali to, čo prežíva ich krajina už vyše dvoch rokov.

Pred prvým tréningom vo Wiesbadene zaznela priamo na štadióne štátna hymna Ukrajiny. Následne každý z hráčov venoval jednému z prítomných divákov loptu. Obranca londýnskeho Arsenalu Oleksandr Zinčenko ju dal vojenskému veteránovi s protetickými nohami.

„Tento turnaj je iný ako boli tie predchádzajúce. Stále ľudia umierajú bez príčiny a my musíme držať spolu. To, čo zažívame my sa nedá porovnať s útrapami vojakov a ich rodín. Máme motiváciu navyše, vieme kto stojí za nami. Musíme predviesť náš najlepší výkon,“ vysvetlil Zinčenko, ktorý pred tromi rokmi pomohol Ukrajine postúpiť do štvrťfinále ME.