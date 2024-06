Ukrajina má nezlomného ducha aj talent s raketovým ťahom na bránku

„Máme veľkú radosť, že sa nám podarilo kvalifikovať na EURO, no po vyprchaní eufórie nám ostáva na pamäti, že reprezentujeme krajinu, ktorá prechádza veľkými ťažkosťami,“ pripomína jeden z najslávnejších ukrajinských futbalistov a prezident Ukrajinskej futbalovej federácie Andrij Ševčenko.

Majú nezlomného ducha

V základnej C skupine neuspela, ale treba povedať, že to bolo v silnej konkurencii Talianska a Anglicka. A od postupu ich delil jediný bod. Získali totiž rovnaký počet ako obhajcovia titulu Taliani, no na 3. priečku ich posunuli horšie výsledky zo vzájomných zápasov.

V play-off ukázal tím nezlomnosť a bojovnosť. V oboch zápasoch, proti Bosne a Hercegovine aj proti Islandu, prehrávali Ukrajinci 0:1 a stretnutie dokázali otočiť vo svoj prospech.