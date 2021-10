Messi nasmeroval Argentínu k jasnému triumfu, Brazília prvýkrát zakopla

K triumfu im nepomohol ani Neymar, ktorý sa vrátil do zostavy po tom, čo pauzoval v stretnutí s Venezuelou (3:1).

Domácich v úvode podržal brankár David Ospina, keď si poradil so šancami Neymara a Lucasa Paquetu.

Skóre otvoril v 38. minúte kapitán Lionel Messi, do prestávky zvýšil Rodrigo De Paul a po hodine hry pridal tretí gól Lautaro Martínez.

Argentína privítala v Buenos Aires Uruguaj a v súboji druhého so štvrtým tímom uspela 3:0.

Messi strelil kuriózny gól

Messi zaznamenal už 80. gól v národnom drese, no dosiahol ho kurióznym spôsobom. Pôvodne poslal do šestnástky len lob na Nicolása Gonzáleza.

Útočník Argentíny loptu netrafil, no svojím pohybom zmiatol aj brankára Fernanda Musleru, ktorý ju taktiež nezachytil a tak Messiho prihrávka nakoniec skončila v sieti.

"Odohrali sme skvelý zápas, myslím si, že sa dosť zlepšujeme. Bol to náročný duel a my sme ho museli vyhrať. Uruguaj sa drží vzadu a je nebezpečný. No potom, čo sme dali prvý gól, nachádzali sme miesta v ich obrane," povedal Messi podľa agentúry AP.