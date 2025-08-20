Salah prekonal históriu aj v ankete. Stal sa najlepším hráčom roka v Anglicku rekordný tretíkrát

Mohamed Salah pózuje s trofejou pre najlepšieho hráča podľa PFA.
Mohamed Salah pózuje s trofejou pre najlepšieho hráča podľa PFA. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. aug 2025 o 07:27
ShareTweet0

Cenu pre najlepšieho mladého hráča si vyslúžil Morgan Rogers.

LONDÝN. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa stal prvým hráčom v histórii, ktorý vyhral trikrát v kariére cenu pre najlepšieho hráča roka podľa Profesionálnej futbalovej asociácie (PFA).

Tridsaťtriročný útočník pomohol Liverpoolu k zisku titulu v Premier League, keď strelil 29 gólov a pridal 18 asistencií. Salah získal toto ocenenie aj v sezónach 2017/18 a 2021/22.

Cenu pre najlepšieho mladého hráča si vyslúžil Morgan Rogers z Aston Villy.

Dvadsaťtriročný útočník zažil prelomový ročník s 8 gólmi a 10 asistenciami v domácej ligovej súťaži. Počas sezóny debutoval aj za anglický „Albion“.

Do tímu roka sa dostali štyri hráči Liverpoolu.

Okrem Salaha aj obranca Virgil van Dijk a stredopoliari Ryan Gravenberch s Alexisom Mac Allisterom. Figuruje v ňom aj súčasný hráč „The Reds“, maďarský obranca Miloš Kerkez, ktorý v predošlom ročníku obliekal dres FC Bournemouth.

Arsenal má v najlepšej jedenástke trojnásobné zastúpenie v podobe obrancov Williama Salibu a Gabriela, zo stredu poľa ocenili Declana Ricea.

„Ideálny“ tím dopĺňajú brankár Matz Sels (Nottingham Forest), jeho klubový spoluhráč Chris Wood a útočník Alexander Isak z Newcastlu United. Informovala agentúra AFP.

Premier League

    Na archívnej snímke futbalista Newcastle United Alexander Isak.
    Na archívnej snímke futbalista Newcastle United Alexander Isak.
    Newcastle reaguje na vyjadrenie Isaka. Klub vysvetlil, prečo ho nechce pustiť
    dnes 09:38
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Salah prekonal históriu aj v ankete. Stal sa najlepším hráčom roka v Anglicku rekordný tretíkrát