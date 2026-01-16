Konzistentnosť môže doviesť Arsenal k výnimočnej sezóne. Arteta: Máme schopnosti

Tréner lídra anglickej futbalovej Premier League vyhlásil, že pôsobivá konzistentnosť jeho zverencov v londýnskom Arsenale by mala tímu dodať veľkú sebadôveru v dosiahnutie niečoho výnimočného v tejto sezóne.
Zverenci kouča Mikela Artetu majú pred druhým Manchestrom City náskok šiestich bodov, v sobotu ich čaká duel proti Nottinghamu Forest.
"The Gunners" v ostatných troch sezónach skončili na druhej priečke a významnú trofej nezískali od roku 2020, no teraz bojujú v štyroch súťažiach zároveň.
Arsenal je na čele tabuľky skupinovej časti Ligy majstrov s dokonalou bilanciou. Minulý týždeň zdolali mestského rivala FC Chelsea 3:2 v prvom semifinále Ligového pohára a stále sú v hre o víťazstvo aj v FA Cupe.
Arteta dostal na piatkovej tlačovej konferencii pred ligovým zápasom otázku, či cíti, že klub je na pokraji dosiahnutia niečoho výnimočného alebo historického v tejto sezóne.
"Budujeme veľmi dobrú dynamiku a viera vychádza z výkonov, z úrovne konzistentnosti, ktorú sme ukázali počas 32 zápasov tejto sezóny. To, čo sme pred pár dňami predviedli na Stamford Bridge, by nás malo presvedčiť, že máme schopnosti to dosiahnuť.
Ale realita je taká, že to musíme dokazovať v každom zápase a pred nami je ešte veľa udalostí, no sme radi, že sme stále v hre vo všetkých štyroch súťažiach,“ povedal španielsky tréner, ktorého tím prehral v tomto ročníku zatiaľ len dvakrát.
Arteta dodal, že jeho hráči reagovali pozitívne na zvýšenú konkurenciu o miesta v posilnenom kádri. "O tom sme hovorili už od začiatku sezóny. Ak chceme mať nejakú šancu vyhrať Premier League, musíme byť na tom takto,“ uviedol.
Poukázal tiež na to, že aj ostatné kluby bojujúce v posledných rokoch o titul, ako Manchester City a FC Liverpool, mali široké súpisky. „Taká je podstata. Chceme to dosiahnuť. Musíme to akceptovať, lebo iná cesta neexistuje.
Žiaden klub v posledných 10 či 15 rokoch to nedosiahol so 14, 15 alebo 16 hráčmi. Takže chceme byť v tejto hre. Musíme to zvládnuť a musí to byť prirodzené," dodal Arteta. Jeho Arsenal sa snaží získať prvý domáci ligový titul od roku 2004.