Michalovce sa zachránili kurióznym gólom, rozlúčka Žofčáka sa nepáčila rozhodcovi

Prízemný center Matúša Marcina chcel odvrátiť Matúš Čonka. Loptu však napálil do svojho spoluhráča z obrany ViOn-u Martina Tomla, od ktorého putovala do siete.

Výhra v pravý čas. Po pol roku

Vedenie michalovského klubu sa v priebehu tohto týždňa rozhodlo pre odvážny ťah. Po sérii troch prehier odvolalo trénera Norberta Hrnčára.

Vedením mužstva v kľúčovom stretnutí bol poverený športový riaditeľ Vladimír Rusnák.

„Vedeli sme, že to nebude jednoduchý zápas. Pomohol nám rýchly gól, ale súper ukázal svoju silu. Mohlo to dopadnúť všelijako. Myslím si, že sme dali do toho viac srdca. Je to víťazstvo chlapcov i všetkých fanúšikov, ktorí nás prišli podporiť vo väčšom počte,“ hovoril Rusnák v rozhovore pre TV Dajto.