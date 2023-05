Žofčák sa v poslednom zápase kariéry tešil z triumfu, Zlaté Moravce smerujú do baráže

Vladimír Rusnák, tréner Michaloviec: "V takomto zápase o vyhnutie sa baráži sme si nezaslúžili byť my ani hostia. Aj my aj oni sme mali šance vyhnúť sa tomu. Vyšli sme z toho víťazne a chcem sa poďakovať chlapcom, pretože je to ich zásluha. Dali sme rýchly gól, no hostia si vytvorili viaceré šance, pri ktorých nás podržal brankár. V druhom polčase sme preukázali veľkú túžbu a priklonilo sa k nám aj šťastie. Ďakujem fanúšikom za to, že nás prišli podporiť a priniesli nám veľmi pozitívnu energiu."

Ivan Galád, tréner Zlatých Moraviec: "Je veľmi nepríjemné prehrať takýto zápas vlastným gólom z úvodu zápasu. Myslím si, že v baráži sme spravodlivo. Teraz je na nás, aby sme boli rozumní a využili najbližšie hodiny a dni na to, aby sme baráž zvládli."