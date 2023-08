Východniarske derby: Michalovce na kolenách, tréner Košíc dvíhal oči k nebesiam

Nováčik z Košíc napokon zápas na Zemplíne ovládol až prekvapujúco hladko, vyhral 2:0 a Michalovce sa dostali ešte hlbšie do kolien.

MICHALOVCE. Viac ako desať rokov čakali fanúšikovia futbalu na pravé východniarske derby v prvej lige. To posledné odohrali ešte v máji 2013 vtedajšie FC VSS Košice s Tatranom Prešov.

„Keď poviem, že nás to ovplyvnilo viac ako by sme chceli, tak ľudia povedia, že sa vyhovárame. Zase sme prvý polčas premárnili, dostali dva góly a potom to už bolo ťažké naháňať,“ smutne konštatoval po zápas Lukáš Jánošík.

Na ihrisko ho tréner Marek Petruš poslal pri snahe oživiť hru pri trojnásobnom polčasovom striedaní spolu so Stanislavom Dankom a skúseným Igorom Žofčákom.