Líder Slovákov odmietol hrať s Ronaldom. Úplne ma zamrazil, priznal agent

BRATISLAVA. Keď v lete 2016 Martin Škrtel opúšťal po viac ako ôsmich rokoch FC Liverpool, lanáril ho rovnako slávny Juventus Turín, dlhé roky najbohatší a najúspešnejší taliansky klub. Ak by sa mu vtedy upísal, sedel by v jednej kabíne s fenomenálnym Cristianom Ronaldom a spolu by vyhrali taliansky titul. V Juventuse by však kapitána slovenskej reprezentácie čakala oveľa vážnejšia konkurencia v podobe talianskych reprezentantov. A tak uprednostnil Istanbul, ktorý ho vykúpil z Liverpool FC za šesť miliónov eur.

„Ponuka z Fenerbahce bola priama, konkrétna, taká, akú sme chceli. Podpísal som zmluvu na tri roky. Dohodli sme sa veľmi rýchlo,“ vravel Škrtel v rozhovore pre SME v roku 2017. Podľa tureckého portálu Fanatik sport mal zarobiť ročne vo Fenerbahce približne 2,5 milióna eur. Bolo to však oveľa viac. Čo ja viem, Juventus?’ „Bude jedným z najlepšie platených hráčov v histórii klubu. Suma, ktorá sa uvádza, je iba polovicou toho, čo v skutočnosti zarobí,“ oznámil v lete 2016 pre SME Karol Csontó. Agent Škrtela komunikoval s vtedajším športovým riaditeľom Juventusu Fabiom Paraticim: „Povedal mi: Skúšali sme to už dvakrát, nevyšlo. Chcem Martina Škrtela na rok do Juventusu. Aké sú podmienky?"

Kubilay Yilmaz (vľavo) a Martin Škrtel v zápase 6. kola skupiny D Európskej ligy medzi FC Spartak Trnava - Fenerbahce Istanbul vo štvrtok 13. decembra 2018 v Trnave. (Autor: TASR/AP)

Povedal som mu podmienky a Fabio kývol: ‚Nie je problém. Posielam zmluvu.’ Ukázal som ju Martinovi a vravím mu: „Viem, že nenávidíš Cristiana Ronalda. Ale rok s ním, nebude to také zlé. Vyhráš titul, Ligu majstrov a ukončíš kariéru.“ A Martin? ‚Hm... Čo ja viem, Juventus?’

„Úplne ma zamrazil, odmietol to,“ spomínal Csontó v relácii Cintronáda. Jeho klient sa rozhodol pre Turecko. Škrtela nechcel Klopp Teraz Škrtela vo Fenerbhace nasleduje jeho krajan Milan Škriniar, ktorý bude s veľkou pravdepodobnosťou najlepšie plateným hráčom tureckého giganta. Obaja slovenskí stopéri majú tak trošku podobný príbeh, podobné dôvody. Škrtel bol v tom čase kapitán a líder kabíny slovenskej reprezentácie. Vodca. To isté dnes platí o Škriniarovi.

Škrtel odišiel z Liverpoolu preto, lebo po príchode Jürgena Kloppa do Liverpoolu stratil miesto v základnej zostave. Nemecký tréner s ním nerátal. Škriniar zažil niečo podobné v Paríži SG, kde ho vyradil so svojich plánov tréner Luis Enrique.

Škrtel prišiel do Turecka, keď mal tridsaťjeden aj pol roka. Škriniar o necelý mesiac oslávi tridsiatku. Nemohli si ho dovoliť Turecká liga síce dokáže zlákať veľké hviezdy svetového futbalu, ale nepatrí medzi najlepšie na svete. Keď chcel slovenský stopér hrávať, tak nemal príliš na výber. Kluby z najlepších líg sveta (talianska, anglická) síce mali oňho záujem, ale jeho plat bol pre nich až príliš vysoký. Škriniar zarába asi 16,4 milióna eur ročne v hrubom bez bonusov, trebárs najlepšie zarábajúci hráč Neapola Romelu Lukaku 7,7 milióna v hrubom.

Milan Škriniar (vľavo) na ceste do Istanbulu. (Autor: Instagram - fenerbahce)

Škriniar je zmluvne zviazaný s Parížom až do leta 2018. Podľa uznávaného influencera Fabrizia Romana bude vo Fenerbahce hosťovať. Oba kluby by sa mali skladať na jeho plat. „V Anglicku sme mali svoj dom, zázemie, kamarátov. Narodil sa nám tam syn, považovali sme to za druhý domov," vysvetľoval Škrtel odchod do Fenerbahce.

"Prišla obrovská zmena, a nie ľahká, pretože všetko zariadiť nebolo jednoduché. Zrazu prišla nová krajina, mesto a mentalita ľudí. Museli sme si zvykať na nové veci, syn musel ísť do novej školy. Časom sa to zlepšovalo,“ dodal Škrtel. Počas angažmánu v FC Liverpool býval slovenský stopér vo Wooltone, čo je prominentná liverpoolská štvrť asi desať kilometrov od štadióna Anfield Road. Poradil mu Stoch Trojposchodový tehlový dom zdedil po českom útočníkovi Milanovi Barošovi, ktorý tam býval predtým. Jeho susedom bol trebárs slávny španielsky útočník Fernando Torres. Aj v Istanbule býval Škrtel v podobnej štvrti. „Je to podobné ako v Anglicku. Kým v Liverpoole bolo možno sedem domov, tak v Istanbule ich je asi dvetisíc. Obrovská štvrť, ktorá je strážená. Žije tu veľa futbalistov aj z konkurenčných klubov. Takisto rôzni speváci a herci,“ vysvetľoval stopér Slovákov.

Škrtel a jeho rodina si veľmi pochvaľovali život v Istanbule. „Poradil nám to Miňo Stoch, ale aj Filip Hološko, ktorý predtým pôsobil v Besiktase. Má to dobrú polohu, lebo na tréning to mám dvadsať minút.“

„Vyhovuje nám to aj z hľadiska bezpečnosti. Sme tu pohromade, z nášho klubu tu bývame desiati,“ prezradil Škrtel. Prehra s Trnavou V drese Fenerbahce pôsobil tri sezóny, ale bez trofeje. V menšom istanbulskom klube Basaksehire sa stal majstrom ihneď v prvej sezóne (2019/2020). V drese Fenerbahce zažil aj blamáž, keď v roku 2018 v rámci skupiny Európskej ligy prehrali na pôde Spartaka Trnava 0:1. V tom čase mal Fenerbahce finančné problémy a dĺžil hráčom výplaty. V roku 2010 prestúpil z Chelsea do Fenerbahce Miroslav Stoch za asi 5,5 milióna eur. Mal iba dvadsať. Ihneď v prvej sezóne získali titul a Stoch patril medzi kľúčové postavy.

„Atmosféra je v Turecku lepšia ako v Anglicku. Keď niekto za mnou prišiel, zhodol sa, že lepšiu kulisu na futbale ešte nezažil. Turci sú veľmi živelní, futbal je tu viac ako náboženstvo,“ vravel Stoch. Na facebooku mal v istom období takmer jeden a pol milióna fanúšikov. Z toho až 1,3 milióna boli Turci. Stoch bol najpopulárnejším Slovákom na sociálnych sieťach, vďaka fanúšikom Fenerbahce.

Miroslav Stoch v drese Fenerbahce žiari. (Autor: Facebook - Fenerbahce Istanbul)

Najkrajší gól, hlasovali Turci Slovenský stredopoliar vyhral v roku 2012 Cenu Ferenca Puskása za najkrajší gól roka. V záverečnom hlasovaní uspel Stoch suverénne. Od fanúšikov získal až 78 percent všetkých hlasov. Druhý skončil Falcao (15 %), tretí Neymar (7 %). Stochov gól bol ozaj najkrajší, ale sotva by vyhral s takou prevahou, ak by nehral za Fenerbahce.

„Nikdy nezabudnem na veľké chvíle, ktoré som tu strávil. Z celého srdca vás všetkých veľmi ľúbim,“ odkázal Stoch fanúšikom Fenerbahce, keď v auguste 2017 prestúpil do Slavie Praha. Kým v Anglicku je fanúšikovanie náruživosťou a v Nemecku veľkou spoločenskou udalosťou, Turci považujú futbal za stredobod vesmíru. Vďaka futbalu majú dôvod milovať a nenávidieť. Medzi tými dvoma pólmi nič iné nie je. Vyradili číslo dvanásť Nie náhodou vyradil turecký klub číslo dvanásť zo svojej súpisky. Práve týmto gestom navždy poďakoval fanúšikom, čiže svojmu dvanástemu hráčovi. „Na každom štadióne veľkého klubu je fanatická atmosféra, ale keď to spustí Fenerbahce, to je niečo. Je to dané aj tým, že majú najväčší štadión, na každom zápase majú 50-tisíc ľudí," tvrdil bývalý hráč Bursasporu Tomáš Sivok.

"Každý si povie, že na San Sire je hukot, v Manchestri je hukot, ale to nie je nič oproti hukotu na Fenerbahce,“ dodal Sivok. Na štadióne Galatasaray Istanbul, najväčšieho rivala Fenerbahce, padol pred dvanástimi rokmi svetový rekord v hlasitosti povzbudzovania. V derby proti Fenerbahce namerali 131,76 decibelu. Taký rachot nerobia ani prúdové lietadlá pri štarte.

Nikdy netankuje na Shell „Na každom kroku môžem vidieť a cítiť, že Fenerbahce je veľkoklub a fanúšikovia s ním žijú,“ priznával Martin Škrtel. Typický fanúšik Fenerbahce Istanbul namiesto pyžama nosí žlto-modrý dres a dodržuje tri základné životné princípy: • 1. Nikdy netankuje na čerpacej stanici Shell. • 2. Nikdy sa nestravuje v McDonald’s. • 3. Nikdy nejde do Španielska.