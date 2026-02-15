Veľká komplikácia pre Bayern. Neuer im pre zranenie dlhšiu dobu nepomôže

Na snímke futbalový brankár Bayernu Manuel Neuer.
Na snímke futbalový brankár Bayernu Manuel Neuer. (Autor: TASR)
TASR|15. feb 2026 o 17:01
ShareTweet0

Utrpel menšie natrhnutie svalu v ľavom lýtku počas sobotňajšieho víťazstva 3:0.

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer bude pre zranenie lýtka chýbať Bayernu Mníchov niekoľko týždňov.

Tridsaťdeväťročný majster sveta z roku 2014 utrpel menšie natrhnutie svalu v ľavom lýtku počas sobotňajšieho víťazstva 3:0 v Bundeslige na pôde Werderu Brémy, oznámil Bayern v nedeľu.

Bavorský klub uviedol, že Neuer bude mimo hry na určitý čas, čo pravdepodobne znamená, že vynechá aj „der Klassiker“ proti Borussii Dortmund 28. februára, informovala agentúra AP. Neuer sa zranil už v prvom polčase sobotňajšieho zápasu.

Do druhého polčasu ho nahradil 22-ročný Jonas Urbig, ktorého tak v najbližších týždňoch zrejme čaká viac štartov.

Tabuľka Bundesligy

Bundesliga

    Na snímke futbalový brankár Bayernu Manuel Neuer.
    Na snímke futbalový brankár Bayernu Manuel Neuer.
    Veľká komplikácia pre Bayern. Neuer im pre zranenie dlhšiu dobu nepomôže
    dnes 17:01
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Nemecko»Bundesliga»Veľká komplikácia pre Bayern. Neuer im pre zranenie dlhšiu dobu nepomôže