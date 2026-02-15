Veľká komplikácia pre Bayern. Neuer im pre zranenie dlhšiu dobu nepomôže

Nemecký futbalový brankár Manuel Neuer bude pre zranenie lýtka chýbať Bayernu Mníchov niekoľko týždňov.
Tridsaťdeväťročný majster sveta z roku 2014 utrpel menšie natrhnutie svalu v ľavom lýtku počas sobotňajšieho víťazstva 3:0 v Bundeslige na pôde Werderu Brémy, oznámil Bayern v nedeľu.
Bavorský klub uviedol, že Neuer bude mimo hry na určitý čas, čo pravdepodobne znamená, že vynechá aj „der Klassiker“ proti Borussii Dortmund 28. februára, informovala agentúra AP. Neuer sa zranil už v prvom polčase sobotňajšieho zápasu.
Do druhého polčasu ho nahradil 22-ročný Jonas Urbig, ktorého tak v najbližších týždňoch zrejme čaká viac štartov.