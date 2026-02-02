Manchester City opäť zaváhal v boji o titul. Guardiola: Niekedy sa dajú veci kontrolovať

Futbalisti Manchestru City nevyužili v 24. kole anglickej Premier League ďalšiu z možností ako zdramatizovať súboj o majstrovský titul.
Na trávniku Tottenhamu Hotspur premrhali dvojgólový náskok a po remíze 2:2 len potvrdili nevyrovnanú formu z úvodu kalendárneho roka.
Proti „kohútom“ to bolo do 53. minúty všetko nasmerované k hladkému triumfu momentálne druhého tímu tabuľky. Lenže domáci Tottenham nadviazal na výhru z Európskej ligy proti Frankfurtu (2:0) a pred svojimi fanúšikmi vybojoval aspoň bod.
Hráči zo seba dostali niečo viac
„Som veľmi hrdý na hráčov, ako ukázali charakter a mentalitu, hlavne v druhom polčase. To bolo skutočne pôsobivé. Prehrávali sme proti Manchestru City 0:2, je to jeden z najlepších klubov Premier League za posledných sedem-osem rokov, ale hráči si verili. Teší ma, že hráči zo seba dostali niečo viac.
Chceme nadviazať na dobré výsledky, to bude dôležité,“ cituje oficiálna klubová webstránka trénera Tottenhamu Thomasa Franka.
VIDEO: Zostrih zápasu Tottenham - Manchester City
„Citizens“ nezachytil nový kalendárny rok v ideálnom výsledkovom rozpoložení, v Premier League dokázali v januári uspieť len v jednom prípade.
Nevyužili sme naše možnosti
„Toto je normálne, prehrávate 0:2, nemáte čo stratiť. Mali energiu z publika. My sme nevyužili naše možnosti, ale celkovo sme odohrali dobré stretnutie.
Vytvorili si momentum. Toto sa občas stane, taká je aktuálna Premier League. Niekedy sa dajú veci kontrolovať, niekedy to proste nejde,“ uviedol na margo remízy kouč Manchestru City Pep Guardiola.
Zatiaľ čo hostia sa snažia bojovať o čelo tabuľky, tak Tottenham naďalej delia len tri body od pásma zostupu. V lige nevyhral už v šiestom stretnutí po sebe.
„Prajem si, aby sme hrali tak, ako tomu bolo teraz v druhom polčase. Potom by to bolo jednoduchšie. Urobili sme dve chyby, za ktoré sme boli potrestaní a potom sa o to ťažšie vracia do zápasu. Potrebujeme hrať konzistentnejšie, aby sme spoločne vedeli niečo dokázať,“ zamyslel sa Frank.
Manchester City tak stráca po víkende šesť bodov na vedúci Arsenal, ktorý dokázal víťazne zareagovať na trojzápasovú sériu bez výhry. „Ťažký zápas. Ak mám úprimný, tak remízu si zaslúžili viac ako my. Stalo sa to, čo v posledných zápasoch, nevedeli sme si ukontrolovať druhý polčas.
Ich prvý gól mal na nás dopad, musíme sa z týchto vecí poučiť. Som však hrdý na môj tím a vynaloženú snahu,“ dodal k hodnoteniu zápasu stredopoliar City Rodri.