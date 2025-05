Ak Man City nepostúpi do Ligy majstrov, potom si to nezaslúži, vraví Guardiola

„Ak nebudeme v Lige majstrov, je to preto, že si to nezaslúžime. Potom budeme hrať Európsku ligu. Tak to je,“ povedal Guardiola v pondelok.

Napriek nevydarenej sezóne, v ktorej City prvýkrát od roku 2017 nezískali žiadnu trofej, zostáva tréner optimistický: „Myslím si, že sa kvalifikujeme... Mojím cieľom je skončiť na treťom mieste v Premier League.“

Utorňajší duel na Etihad Stadium bude posledným domácim zápasom pre dlhoročného belgického stredopoliara Kevina De Bruynea, ktorý po sezóne opustí klub. Guardiola však zdôraznil, že prioritou jeho aj De Bruynea je zabezpečiť účasť v Lige majstrov.

„Rozhodnem sa pre najlepších hráčov, aby sme vyhrali zápas s Bournemouthom, to je isté. Kevin dostane alebo si zaslúži to, čo si zaslúži. To je najlepšia pocta za jeho neuveriteľnú kariéru a to, čo pre klub urobil,“ skonštatoval Guardiola.

Manchester City je pravidelným účastníkom Ligy majstrov od sezóny 2011/2012.