Poslednému Mainzu došla trpezlivosť, po dvanástich zápasoch vyhodil trénera

Dánsky futbalový tréner Bo Henriksen už nevedie tím Mainzu. Nemecký klub oznámil ukončenie spolupráce s 50-ročným kormidelníkom v stredu na sociálnej sieti.
Vedenie mužstva dočasne prevezme tréner tímu Mainzu do 23 rokov Benjamin Hoffemann.
„Bo Henriksen už nie je hlavným trénerom 1. FSV Mainz 05. Športové vedenie klubu a dánsky tréner sa v stredu dohodli na ukončení spolupráce s okamžitou platnosťou,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie klubu.
Henriksen prišiel do Mainzu vo februári 2024, keď tímu hrozil zostup. Pod jeho vedením sa mužstvu podarilo udržať v Bundeslige a kvalifikovať sa do Konferenčnej ligy v nasledujúcej sezóne.
V aktuálnom ročníku sa však Mainz nachádza na poslednej priečke priebežnej tabuľky najvyššej nemeckej súťaže.
Lepšie je na tom v Konferenčnej lige, v ktorej mu aktuálne patrí piata priečka s tromi víťazstvami zo štyroch zápasov.