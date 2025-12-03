Poslednému Mainzu došla trpezlivosť, po dvanástich zápasoch vyhodil trénera

Bo Henriksen
Bo Henriksen (Autor: TASR)
3. dec 2025 o 16:53
S mužstvom získal šesť bodov.

Dánsky futbalový tréner Bo Henriksen už nevedie tím Mainzu. Nemecký klub oznámil ukončenie spolupráce s 50-ročným kormidelníkom v stredu na sociálnej sieti.

Vedenie mužstva dočasne prevezme tréner tímu Mainzu do 23 rokov Benjamin Hoffemann.

„Bo Henriksen už nie je hlavným trénerom 1. FSV Mainz 05. Športové vedenie klubu a dánsky tréner sa v stredu dohodli na ukončení spolupráce s okamžitou platnosťou,“ citovala agentúra DPA vyhlásenie klubu.

Henriksen prišiel do Mainzu vo februári 2024, keď tímu hrozil zostup. Pod jeho vedením sa mužstvu podarilo udržať v Bundeslige a kvalifikovať sa do Konferenčnej ligy v nasledujúcej sezóne.

V aktuálnom ročníku sa však Mainz nachádza na poslednej priečke priebežnej tabuľky najvyššej nemeckej súťaže.

Lepšie je na tom v Konferenčnej lige, v ktorej mu aktuálne patrí piata priečka s tromi víťazstvami zo štyroch zápasov.

    dnes 16:53
